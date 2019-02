Wyż Frauke nad Polską. W czwartek nawet 15 stopni

Czeka nas przepiękny tydzień. Będzie pogodnie i ciepło. To za sprawą tzw. układu Omega i rozległego wyżu Frauke. Temperatury niemal codziennie pokażą kilkanaście stopni. W czwartek temperatura wzrośnie nawet do 15 kresek.

W czwartek termometry pokażą nawet 15 stopni (ventusky)

Nad Europą zachodnią króluje rozległy wyż, którego centrum ulokowane jest nad Niemcami. Po jego obrzeżach płynie dość wyraźnie widoczny prąd strumieniowy, który znad Atlantyku przez Skandynawię sięga także nad nasz kraj.

Układ Omega

Gdy po raz kolejny spojrzymy na mapę wysokości Geopotecjału (500 hPa – 5500 km), ujrzymy wyraźnie tzw. układ Omega, który wygląda niemal identycznie, jak parę tygodni temu. Układ ten wyróżnia wyż, który lokuje się pomiędzy dwoma ośrodkami niżowymi. Powoduje on przede wszystkim napływ cieplejszej masy powietrza, oraz nieco więcej przejaśnień - pisze dla Wirtualnej Polski bloger pogodowy Jarosław Turała.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek przez cały dzień na przeważającym obszarze Polski będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów. Na pogodnym niebie pojawiać się będą ławice cienkich chmur pierzastych Cirrus, zza których przeświecać będzie słońce.

Jedynie na północnym-wschodzie kraju (w Pomorskim, na Kujawach, Warmii i Mazurach oraz na północy i w centrum Mazowsza) będzie się mocnej chmurzyć i tutaj (głównie do południa) miejscami od czasu do czasu pokropi słaby deszcz lub mżawka.

Na termometrach od 2-3 stopni na Warmii i Mazurach, przez 4-5 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 10-12 stopni na południowym zachodzie. W centrum i na Pomorzu około 5-7 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z północnego zachodu.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek od rana możemy spodziewać się zachmurzonego nieba. Nie jest wykluczone, że gdzieniegdzie w centrum oraz na południu Polski pojawią się przelotne, niewielkie opady deszczu. W górach spadnie śnieg.

Po południu od północny zacznie się wypogadzać aż do bezchmurnego nieba.

Ciepło. Nad większością województw temperatura dojdzie do wartości od 8 do 11 stopni. Wyjątek będą stanowiły regiony południowo wschodnie i wschodnie, gdzie maksymalna temperatura dojdzie do 6-7 stopni. Wiatr umiarkowany, północny i północno zachodni. Na wschodzie dość silny, osiągający 50 km/h w porywach.

Prognoza pogody na środę

Przez kolejny, cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i dość słonecznie.

Jedynie w południowo-wschodniej Polsce (w Świętokrzyskim, na południu Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu i w Małopolsce) będzie się mocnej chmurzyć i popada słaby deszcz, a w Karpatach śnieg i deszcz ze śniegiem.

Termometry w ciągu dnia wskażą od 4 - 7 st. C na wschodzie do 11 - 13 st. C na zachodzie Polski.

Bardzo ciepły czwartek

W czwartek będzie nadal pogodnie i dość słonecznie. Dopiero po południu w północnej Polsce (od Zachodniopomorskiego po Podlasie) chmur przybędzie i tutaj popada słaby deszcz.

W ciągu dnia w całym kraju powieje porywisty wiatr do 35 – 60 km/h, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną.

W ciągu dnia termometry wskażą od 5 - 8 st. C na krańcach północnych kraju do 10 - 15 st. C w centrum, na zachodzie i południu Polski.