15 sierpnia. Matki Boskiej Zielnej. Nazwa święta nie jest przypadkowa

Przypadająca 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest dla katolików bardzo ważnym świętem maryjnym. Z tego powodu należy do kanonu świąt nakazanych, co oznacza, że wierni w jego trakcie są zobowiązani do uczestniczenia we mszach świętych. W wielu regionach kraju podczas nabożeństwa kultywowana jest tradycja święcenia ziół.