15 sierpnia. Defilada 2019 w Katowicach. Prezydent złożył wieniec

Trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Prezydent, premier i czołowi politycy PiS przyjechali do Katowic, gdzie odbywają się główne uroczystości. Wzięli udział w mszy świętej. Andrzej Duda złożył kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich i przemówił do żołnierzy.

We mszy za ojczyznę, która odbyła się w katowickim kościele garnizonowym, wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef MON Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, szef BBN Paweł Soloch, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski i władze województwa.

Po mszy prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach i wręczył odznaczenia oraz nominacje generalskich na placu Chrobrego. - Zakładam, że jeśli ktoś wybiera taką drogę, to po to, by wspiąć się najwyżej, jak się da - powiedział prezydent.