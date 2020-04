15. rocznica śmierci Jana Pawła II. Premier Mateusz Morawiecki wspomina papieża i swojego ojca

"Piętnaście lat temu miliony ludzi na całym świecie z niepokojem oczekiwały informacji o stanie zdrowia Jana Pawła II . W moim sercu tliła się nadzieja, że może i tym razem nasz Ojciec Święty wyjdzie z tego, przecież tyle razy Dobry Bóg zachowywał Go przy nas, abyśmy wszyscy radowali się Jego miłością i dobrocią. Ale widocznie Dobry Bóg miał inne plany względem Ojca Świętego i 2 kwietnia o godzinie 21.37 powołał Go do siebie" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki .

"'Pokolenie JPII', to przesłanie, transformacja myśli i czynów, które wpisują się dziedzictwo Jana Pawła II. To nasza postawa wobec systemu komunistycznego , to Solidarność, to wolność i wspólnota europejska. Rozumiał to doskonale mój śp. Ojciec, który wraz z przyjaciółmi, witał Papieża w 1979 roku z transparentem, na którym było wypisane 'Wiara Niepodległość' - napisał szef rządu.