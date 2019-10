Jan Paweł II i Wanda Rutkiewicz. Jak spotkali się Polacy, którzy zaszli najwyżej

41 lat temu, 16 października 1978 roku, dwoje wybitnych Polaków zdobyło dwa szczyty. Himalaistka Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Polka weszła na Mount Everest, a kardynał Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II. Niedługo potem doszło do ich spotkania.

Niezwykłe spotkanie Wandy Rutkiewicz i Jana Pawła II

Wybitna himalaistka spotkała się z papieżem podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski, 10 czerwca 1979 roku. Okoliczności budzą uśmiech: papież wbiegał po schodach Pałacu Biskupiego w Krakowie. Poprosił himalaistkę, która padła na kolana, by powstała. – Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Oboje po raz pierwszy z Polski – powiedział Jan Paweł II.

Rutkiewicz ofiarowała papieżowi niewielki kamień, który wyjęła z tak zwanego „Dolnego Szczytu” Mount Everestu. „Górny Szczyt”, czyli najwyższy punkt góry, pokrywa tylko lód i śnieg. Kawałek skały, oprawiony w srebrną tabliczkę z dedykacją i obrazkiem góry, trafił na biurko Ojca Świętego i pozostał tam aż do jego śmierci. Dziś możemy go obejrzeć w Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach.

Jan Paweł II i Wanda Rutkiewicz kochali góry

W latach 90. Wanda Rutkiewicz dążyła do kolejnego wyczynu – zdobycia wszystkich 14 ośmiotysięczników. Wówczas osiągnęli to tylko dwaj wybitni himalaiści: Reinhold Messner i Jerzy Kukuczka. Nie zdołała jednak zrealizować swojego planu. W maju 1992 roku zaginęła podczas wspinaczki na Kanczendzongę, liczący 8586 metrów trzeci co do wysokości szczyt Ziemi. Miała 49 lat. Jej ciała nigdy nie odnaleziono.