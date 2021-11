15. emerytura coraz bliżej? Polacy mają jasne zdanie

Apel o wypłacenie dodatkowego świadczenia poparła wcześniej dr Elżbieta Ostrowska, szefowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pomysł popiera też Tadeusz Cymański. - Piętnastka powinna trafić do najbiedniejszych emerytów, do tych, którzy mają minimalne świadczenie (do 1250 zł brutto - przyp. red.) - powiedział poseł PiS, cytowany przez "Super Express".