12 lat na bez etatu, jest szczęśliwy i bogaty. Roznosiciel ulotek z Żywca zawstydza partię Razem

- Ja tam nie krytykuję kapitalizmu. Kto pracuje ciężko i z zaangażowaniem, może się w Polsce dorobić - zwierza się WP Łukasz Eichner, rozdawca ulotek z Żywca. Przez 12 lat pracował na umowach zlecenie. Jest spełniony, zebrał sporo oszczędności, planuje zakup mieszkania.

To komentarz do burzy, jaka od kilku dni przetacza się mediach społecznościowych. Partia Razem ogłosiła, że "kapitalizm to system tłamszący najmniej zamożnych", a w dodatku "spowodował kryzys klimatyczny i nierówności społeczne".

To nie wszystko. W zadziornej pyskówce o nieszczęściu pokolenia 30-latków radny Jan Śpiewak starł się z dziennikarzem Konradem Piaseckim. "Najbardziej roszczeniowe pokolenie, jakie znam to pokolenie baby boomers, które dostało edukację i mieszkania od państwa, a teraz nam wkręca, że jesteśmy roszczeniowi, bo nie chcemy kredytów hipotecznych na 30 lat i śmieciówek" - napisał Jan Śpiewak na Twitterze.

Na co odezwał się Konrad Piasecki: "Spojrzałem w oświadczenie majątkowe radnego Jana Śpiewaka. I powiem tak. Jeśli własną pracą, a głównie dietą radnego zarabia się 18 tys. złotych rocznie, to narzekania na kapitalizm stają się oczywistością" - ripostował.

12 lat z ulotkami. Dziś jest fenomenem miasteczka

Papier, który rozdał, liczony jest w tonach. Na piechotę przeszedł ponad 50 tys. kilometrów. Stał się znany na całym podbeskidziu. Jeśli w okolicy ktoś otwiera sklep, to właśnie jego angażuje do promocji. Łukasz Eichner miał też udział w sukcesie kilku lokalnych polityków. To on dostarczał ulotki sztabów partii i rozmawiał wyborcami. W 2018 roku ten skromny przedsiębiorca został wybrany "biznesową osobowością roku" w konkursie lokalnej gazety.