100 konkretów Tuska. Polacy nie wierzą w sukces - sondaż WP

Idąc do wyborów, Donald Tusk zaprezentował "100 konkretów na pierwszych 100 dni rządów". W piątek mija wyznaczony przez premiera termin. Wszystkich obietnic nie udało się zrealizować. A czy uda się spełnić obietnice do końca kadencji? Zapytaliśmy o to Polaków w sondażu zrealizowanym dla WP przez United Surveys. Respondenci nie mają jednak złudzeń.