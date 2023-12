"100 konkretów" to strzał w stopę dla rządu? Ekspertka mówi jasno

Czy ogłoszenie “100 konkretów na 100 dni” to polityczny strzał w stopę dla nowego rządu? Dr Anna Materska-Sosnkowska, politolożka z UW, oceniła, że nie należy tak do tego podchodzić. Ministrowie dopiero weszli do swoich resortów i weryfikują, które obietnice mogą zostać zrealizowane, a które odsunięte ad acta. Zwróciła uwagę, że ostatnie wybory były "fundamentalne dla Polski" i ważniejszy jest ogólny kierunek zmian w kraju niż realizacja pojedynczych obietnic. - (Wybieraliśmy - red.), czy staniemy się jakimś Orbanem, który nie jest w stanie zagłosować za pomocą dla Ukrainy (…) i będziemy wyrzutkiem na obrzeżach Unii; czy w pełni będziemy korzystać z Unii Europejskiej i wartości, jaką ona ze sobą niesie, między innymi z demokracji - podkreśliła badaczka w programie "Newsroom WP".

