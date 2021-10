1 listopada w kożuchach? Nie w tym roku. Najnowsza prognoza

Prof. Mariusz Figurski z IMGW zdradził w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, jakiej pogody należy się spodziewać w dniu Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada. - Na Wszystkich Świętych pogoda powinna być łaskawa - zaznaczył synoptyk. - Jak wskazują prognozy, słonecznie ma być prawie w całym kraju. Zachmurzenie duże lub umiarkowane tylko na zachodniej części obszaru Polski - powiedział gość WP i wskazał dwa województwa: zachodnio-pomorskie oraz pomorskie. - Tutaj też może trochę popadać - wyjaśnił meteorolog IMGW. Prof. Figurski przekazał również, że temperatura na północnym-wschodzie spadnie do kilku stopni. - Maksymalnie będzie to 8 stopni Celsjusza - sprecyzował ekspert. - Najcieplej na Dolnym Śląsku - powiedział synoptyk IMGW i wskazał, że tam termometry pokażą ok. 13-14 stopni Celsjusza. - Natomiast w Dzień Zaduszny nie będzie padać w całym kraju. Zachmurzenie tylko nad województwem pomorskim. Temperatura nieznacznie spadnie do około 10 stopni Celsjusza na zachodzie, a minimalna na wschodzie to będzie około 5 stopni Celsjusza - wskazał meteorolog i potwierdził, że w tym roku kożuchy na listopadowe święta nie będą potrzebne.