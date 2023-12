"Na moje polecenie". Podpisano rozporządzenie, Morawiecki informuje

- Zgłosiliśmy około trzy tygodnie temu bardzo ważne projekty. Warto, aby Polacy wiedzieli, co się z nimi dzieje. Pierwszy to wakacje kredytowe, drugi - tarcza energetyczna, trzeci - 0 VAT na żywność - wymieniał Morawiecki. - Słyszałem tutaj z tej izby, że gdybyśmy chcieli naprawdę to zrobić, to przyjęlibyśmy rozporządzenie. Zdecydowałem, że jutro lub pojutrze podpiszemy rozporządzenie o zerowym VAT na żywność - zapowiedział premier.