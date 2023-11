Morawiecki odchodzi i zastawia budżetowe pułapki

Zamrożenie cen energii, emerytury stażowe, zerowy VAT na żywność - planuje w ostatniej chwili odchodzący rząd Mateusza Morawieckiego. - Moim zdaniem, to co robi obecny rząd, to czysta złośliwość, celowe zwiększanie wydatków państwa, tylko po to, by zaszkodzić nowej władzy - komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Sławomir Dudek, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.