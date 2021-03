Żywiec. Szczęśliwy koniec poszukiwań. Dwóch nastolatków całych i zdrowych wróciło do rodziny

Komenda Policji w Żywcu poinformowała o odnalezieniu dwóch chłopców, których poszukiwania trwały kilkanaście godzin. Do ich zaginięcia doszło w ostatni czwartek, 25 marca. - Około godziny 21.20 do żywieckiej komendy policji zatelefonowała kobieta i powiadomiła o zaginięciu jej synów. Jak ustalili policjanci, bracia w wieku 13 i 15 lat wyszli około godziny 12.30 z domu i do chwili zgłoszenia nie wrócili, ani nie nawiązali kontaktu z rodziną. Sytuacja była bardzo poważna bowiem było już ciemno i spadała temperatura – wyjaśniają policjanci.