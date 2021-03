Groźny pożar w Siemianowicach Śląskich. 1,5 roczne dziecko w szpitalu

Błyskawiczna akcja gaśnicza i ewakuacja kilkunastu osób, w tym dzieci - to efekt pożaru, do jakiego doszło w Siemianowicach Śląskich. Do szpitala trafiło 1,5 roczne dziecko.

Groźny pożar w Siemianowicach Śląskich. 1,5 roczne dziecko w szpitalu Źródło: Facebook.com