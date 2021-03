Wielkopolska. Wypadek i utrudnienia na DK 72

Środowisko filmowe mówi „stop” przemocy na uczelniach

Utrudnienia na drodze

Makabryczny wypadek w Żorach

W piątek doszło do groźnego wypadku w Żorach. Dwoje 17-latków trafiło do szpitala po potrąceniu, do którego doszło gdy przechodzili oni przez oznakowane przejście dla pieszych. Przed pasami jeden z kierowców zareagował prawidłowo ustępując im pierwszeństwa, niestety kierowca jadący lewym pasem nie zauważył, co dzieje się na drodze i wjechał w parę nastolatków.