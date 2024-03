Żyjemy w epoce przedwojennej? "Tusk alarmuje elity państw zachodnich"

Donald Tusk na portalu X napisał, że "żyjemy w epoce przedwojennej", natomiast b. premier Jerzy Buzek mówił tym, że "już żyjemy w epoce wojennej".Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski b. prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił, że "nie chciałby rozmawiać o kwestiach retorycznych". - Ukraina żyje w warunkach wojennych, bo ma wojnę, my żyjemy w warunkach zagrożenia wojennego, ale jednak pokojowych - stwierdził. Tłumaczył, że im bardziej oddalamy się od granicy ukraińskiej, to poczucie zagrożenia maleje. - Tusk, mówiąc o epoce przedwojennej, rozumiem, alarmuje elity państw zachodnich: "nie bądźcie spokojni, nie ulegajcie poczuciu, że ta wojna jest daleko i was nie dotyczy" - mówił były prezydent. Wspomniał również, że Putin nie jest tylko agresywny pod względem wysyłania wojsk, ale również w sensie propagandowym, wojen hybrydowych oraz destabilizacji ilu państw. - Putin w swojej nienawiści do Zachodu i do NATO ma wiele instrumentów - dodał.