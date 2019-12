Życzenia świąteczne. SMS-y i wierszyki na Boże Narodzenie 2019

Od wieczoru 24 grudnia świętujemy w Polsce Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji popularnie jest przesyłanie sobie życzeń świątecznych. Jeżeli szukasz śmiesznego wierszyka lub krótkich życzeń SMS, mamy kilka propozycji.

Boże Narodzenie to wyjątkowy okres w roku. Na chwilę zapominamy o pędzie i codziennych obowiązkach. W zamian za to cieszymy się spokojem i towarzystwem osób, na których nam zależy.

Krótkie życzenia świąteczne

Na te Święta co nadchodzą, Życzę ciepła i miłości. Niech Cię ludzie nie zawodzą, I niech uśmiech w sercu gości…

W Wigilijna noc, gdy śniegu napada moc niech Mikołaj Święty przyniesie prezenty, a na Nowy Rok same wspaniałości - może miłości życzy…

Cudownych, białych, miłych, radosnych, pogodnych, spokojnych, zdrowych świąt upływających we wspaniałej atmosferze życzy …

Zabawne życzenia na Boże Narodzenie 2019

Na scyńści na zdrowie na to Boże Narodzyni Cobyście byli zdrowi weseli jako w niebie janieli Cobyście mieli pełno gosci jako na gałonzce łości Cobyście mieli pełne łobory pełne pudła coby wom gospodyni przy piecu nie schudła Coby sie Wom darzyło kopiło dyślem do stodoły łobruciło Tak Wom Boze dej HEJ HEJ HEJ

Co? Pewnie czekasz na jakieś życzenia? A no to się doczekałeś!!! Wszystkiego dobrego z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku!!!