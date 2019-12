Życzenia świąteczne po angielsku wraz z tłumaczeniami

Boże Narodzenie to wyjątkowy okres. Wierzący i nie spotykają się wtedy w rodzinnym gronie. Popularnym zwyczajem jest wymienienie się świątecznymi życzeniami. Jeżeli szukasz życzeń na Boże Narodzenie po angielsku, poniżej znajdziesz kilka pomysłów.

Życzenia na Boże Narodzenie 2019 po angielsku (flickr.com, Fot: Angelo Amboldi)

Życzenia na Boże Narodzenie po angielsku z tłumaczeniem

During this festive season of giving, let us take time to slow down and enjoy the simple things. May this wonderful time of the year touch your heart in a special way. Wishing you much happiness not just today, but throughout the New Year.

W tym świątecznym okresie dawania poświęćmy trochę czasu, aby zwolnić i cieszyć się prostymi rzeczami. Niech ta cudowna pora roku w szczególny sposób dotknie twojego serca. Życzymy dużo szczęścia nie tylko dziś, ale przez cały Nowy Rok.

May you feel all the love and joy I have for you throughout this festive season and all year round. Having you as my friend brings me great joy.

Obyście czuli całą miłość i radość, jaką was darzę w tym świątecznym okresie i przez cały rok. To, że jesteś moim przyjacielem sprawia mi wielką radość.

Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your family!

Boże Narodzenie polega na spędzaniu czasu z rodziną i przyjaciółmi. Chodzi o tworzenie szczęśliwych wspomnień, które będą trwać przez całe życie. Wesołych Świąt dla ciebie i twojej rodziny!

Celebrate the Wonder and the Joy of the Festive Season. Merry Christmas.

Świętuj cud i radość sezonu świątecznego. Wesołych Świąt.

Best wishes for Happy Holidays and a magnificent New Year.

Najlepsze życzenia Wesołych Świąt i wspaniałego Nowego Roku.

May this festive season sparkle and shine, may all of your wishes and dreams come true, and may you feel this happiness all year round. Merry Christmas!

Niech ten świąteczny czas zaiskrzy i zabłyśnie, niech spełnią się wszystkie wasze życzenia i marzenia, i żebyście odczuli to szczęście przez cały rok. Wesołych Świąt!

