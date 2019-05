Życzenia na Dzień Matki – 26 maja 2019. Poważne, zabawne oraz rymowane życzenia dla mam z okazji ich święta

Dzień Matki – 26 maja 2019. Śmieszne oraz poważne życzenia z okazji Dnia Matki. Skorzystaj z naszych propozycji i pokaż mamie, że o niej pamiętasz.

Dzień Matki coraz bliżej. Z tej okazji przygotowaliśmy zabawne oraz poważne życzenia idealne do napisania na kartce, laurce lub karteczce dołączone do bukietu. Skorzystaj z naszych propozycji.

Dzień Matki – zabawne życzenia

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz,

Dziś, Mamo, z głębi serca Ci dziękuję!