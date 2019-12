Życzenia na Boże Narodzenie po angielsku z tłumaczeniami. Krótkie i dłuższe życzenia świąteczne

Chcesz złożyć życzenia bożonarodzeniowe znajomym w języku angielskim, ale nie wiesz jak dobrać właściwe słowa? Poniżej znajdziesz kilka propozycji życzeń na Boże Narodzenie po angielsku.

Życzenia na Boże Narodzenie 2019 po angielsku (iStock.com)

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres, w którym często składamy sobie życzenia świąteczne. Dobranie właściwych słów nie zawsze jest proste. Szczególnie jeśli życzenia chcemy złożyć w języku obcym. Życzenia dla anglojęzycznych znajomych i członków rodziny mogą ograniczyć się do klasycznego "Merry Christmas and Happy New Year" lub też być nieco bardziej rozbudowane.

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku wraz z tłumaczeniami

May your home glow with joy And your heart sparkle with good cheer. Merry Christmas.

Niech Twój dom jaśnieje radością a serce tryska dobrym nastrojem. Wesołych Świąt.

This Christmas may Santa Claus get you lots and lots of gifts. May all those gifts be just want you always wanted. May all your wishes, dreams and desires come true this Christmas. Merry Christmas!

Życzę Ci, aby Święty Mikołaj przyniósł Ci wiele prezentów. Niech każdy z nich będzie czymś, o czym zawsze marzyłeś. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia. Wesołych Świąt!

I wish for you that all your Christmas wishes comes true! Merry Christmas!

Życzę Wam, aby wszystkie Wasze życzenia bożonarodzeniowe się spełniły! Wesołych Świąt Bożego narodzenia!

Remember, during this beautiful holiday season that loves makes all things possible. Merry Christmas to you and your family.

Pamiętaj, że podczas tych pięknych Świąt, miłość sprawia, że wszystko jest możliwe. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla Ciebie i Twojej rodziny.

Have a wonderful Christmas and a best New Year.

Życzę Ci cudownych Świąt Bożego Narodzenia i najlepszego Nowego Roku.

Wishing you all the joys of the holiday season and a happy New Year!

Życzę wszystkim radości ze Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill, And may the year ahead be full of contentment and joy.

Niech wasze święta mienią się chwilami miłości, śmiechu i dobrej woli, a nadchodzący rok niech będzie pełen zadowolenia i radości.

Having you as my friend makes me feel as if it is Christmas every day. Merry Christmas to my dear friend, may this season be filled with joy and laughter for you and your family.

Mając cię za przyjaciela świętuję Boże Narodzenie każdego dnia. Wesołych Świąt dla mojego drogiego przyjaciela, niech ten czas będzie pełen radości i śmiechu dla ciebie i twojej rodziny.

