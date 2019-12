Życzenia na Boże Narodzenie 2019. Wierszyki i tradycyjne życzenia świąteczne

Boże Narodzenie już jutro. Szukasz życzeń bożonarodzeniowych, które można przesłać w formie SMS-a lub opublikować na Facebooku? Sprawdź nasze propozycje życzeń na Boże Narodzenie.

Jedną ze świątecznych tradycji jest przesyłanie sobie świątecznych życzeń. Kiedyś robiliśmy to wysyłając kartki świąteczne. Dziś popularniejsze są zabawne SMS-y lub życzenia bożonarodzeniowe publikowane na Facebooku.

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, Że każdy wszystko usłyszy: I sanie w obłokach mknące, I gwiazdy na dach spadające, A wszędzie to ufne czekanie? Czekajmy - dziś cud się stanie

Tradycyjnie jak co roku sypią się życzenia wokół, większość życzy świąt obfitych i prezentów znakomitych, a ja życzę, moi mili, byście święta te spędzili tak jak każdy sobie marzy. Może cicho bez hałasu idąc na spacer gdzieś do lasu, może w gronie swoich bliskich jedząc karpia z jednej miski, może gdzieś tam w ciepłym kraju czując się jak Adam w raju, może lepiąc gdzieś bałwana, jeśli śniegu napada.

Na te Święta co nadchodzą, Życzę ciepła i miłości. Niech Cię ludzie nie zawodzą, I niech uśmiech w sercu gości…

Co? Pewnie czekasz na jakieś życzenia? A no to się doczekałeś!!! Wszystkiego dobrego z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku!!!