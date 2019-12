Życzenia na Boże Narodzenie 2019. Świąteczne wierszyki i SMS-y

Boże Narodzenie to specyficzny okres. W tym czasie rodziny spotykają się przy świątecznym stole i wymieniają się świątecznymi życzeniami. Popularne jest również przesyłanie sobie życzeń w wiadomości SMS.

Zabawne życzenia świąteczne

Co? Pewnie czekasz na jakieś życzenia? A no to się doczekałeś!!! Wszystkiego dobrego z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku!!!