Życzenia bożonarodzeniowe. Pomysły i inspiracje na życzenia świąteczne z okazji Bożego Narodzenia

Grudzień Polakom kojarzy się z Bożym Narodzeniem. W tym wyjątkowym okresie zasiadamy przy rodzinnym stole i wymieniamy się życzeniami świątecznymi. Jeżeli szukasz pomysłu na życzenia bożonarodzeniowe dla najbliższych, zobacz nasze propozycje.

Zabawne i rymowane życzenia na Boże Narodzenie 2019

W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi… Niech się Wam, mili, najlepiej powodzi. Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie. I niech Was dobrego nic w życiu nie minie.

Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt!