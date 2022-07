Życie intymne Adama Mickiewicza. O tym nie piszą nawet biografowie

Skandale z udziałem Adama Mickiewicza. Cały artykuł przeczytasz na portalu wielkahistoria.pl. Około 1820 roku Adam Mickiewicz był początkującym poetą, ale zachowywał się jak gwiazdor. Poeta w wieku 22 lat zawarł bliższą znajomość z Marylą Wereszczakówną. On był zbiedniałym nauczycielem, ona – córką zamożnej rodziny ziemiańskiej. Narzeczony Maryli był hrabią, człowiekiem zaradnym i majętnym. Mickiewicz nie miał szans z nim konkurować. Kiedy wyszedł na jaw, kobieta wybrała swojego narzeczonego. Gdy Mickiewicz wrócił do Kowna, wdał się w romans z żoną swojego przyjaciela, doktorową Karoliną Kowalską. Szybko doszło do skandalu. Doktor Kowalski wyzwał poetę na pojedynek. W ostatniej chwili Karolina przekonała męża, że to kłamstwo, a Adam nigdy nie nastawał na jej cześć.