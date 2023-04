Ziobryści wzywają Kukiza do zwrotu milionów. "Zwykłe rzępolenie, trzy akordy, darcie mordy"

Zdaniem Ciepluchy, nowelizacja ustawy może doprowadzić do destabilizacji polskiego samorządu. - Nasze największe obawy budzi w tym wypadku zapis, który stanowi o obniżeniu wymaganego progu frekwencyjnego z 30 do 15 proc., który jest niezbędny do przesądzenia o ważności referendum ws. gospodarki odpadami. Równocześnie mają być obniżone także progi w przypadku referendum o odwołanie wójta burmistrza lub prezydenta miasta, a ten zapis jest szczególnie niebezpieczny jeśli chodzi o małe miasta i gminy - dodał polityk SP.