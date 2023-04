Radio Szczecin musi przeprosić Sławomira Nitrasa. Na razie z tym zwleka

Sąd Apelacyjny postanowił, że Radio Szczecin musi za pośrednictwem swojej strony internetowej przeprosić Sławomira Nitrasa. To efekt procesu, jaki polityk Koalicji Obywatelskiej wytoczył rozgłośni za stwierdzenie w jednym z tekstów, iż "należy do gangu morderców stoczni". Radio ciągle nie przeprosiło Nitrasa, bo twierdzi, że ma na to czas.