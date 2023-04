Usterka samolotu Morawieckiego. Na razie nie może wrócić z USA

Premier Mateusz Morawiecki wyleciał do USA, by m.in. porozmawiać o energetyce jądrowej. To właśnie amerykańskie firmy mają udostępnić Polsce swoją technologię przy budowie pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju. - Tutaj obecność amerykańskich inwestorów jest szczególnie intensywna i szczególnie istotna - mówił szef rządu po spotkaniu z Kamalą Harris.