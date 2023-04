Oto rywal Kaczyńskiego z Solidarnej Polski. Decyzja zapadła

Tadeusz Cymański mówi, że nic nie jest jeszcze przesądzone, a partia sprawdza, ilu jest działaczy i chętnych do pracy. - To mobilizuje naszych ludzi, ale budzi też uznanie w PiS - zaznacza w rozmowie z "SE". Dodaje jednak, że on osobiście jest za koalicją z Prawem i Sprawiedliwością.