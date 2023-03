Porównano premiera do Tuska. Minister unikał odpowiedzi

Solidarna Polska atakuje premiera zestawiając go z Tuskiem, Niemcami i Lewicą w kwestii polityki klimatycznej. - Rząd bez konsultacji podjął decyzję, żeby zaakceptować przy możliwości zawetowania, rozwiązania, które przyspieszają cele klimatyczne. W 2021 r. spowodowało to, że na giełdzie widoczny był wzrost cen uprawnień do emisji CO2. To oznacza wyprowadzanie z Polski pieniędzy. My jako Solidarna Polska mówiliśmy, że to błąd - komentował w programie "Tłit" rzecznik Solidarnej Polski i wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. - My na tym tracimy, bo emisje mogą być kupowane przez banki. Minister Zbigniew Ziobro jest jedynym ministrem, który - jeszcze jako europoseł - ostrzegał przed uzależnieniem się od gazu. Rosjanie to wykorzystali. Opozycja popierała wtedy nowe mechanizmy ETS. To były rządy PO. Droga, którą wybrała opozycja, a później rząd, nie była właściwa. Decyzja (premiera - red.) z 2020 r. wpisuje się bardziej w narrację opozycji niż Solidarnej Polski - mówił polityk unikając jasnej odpowiedzi o ocenę premiera i porównywanie go do Donalda Tuska, Niemiec i lewicy.