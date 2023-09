Zwycięzca "supersoboty" jest tylko jeden. Ekspert nie ma wątpliwości

Dr hab. Wojciech Rafałowski ocenił w programie "Newsroom WP", że sobotnią "bitwę na konwencje" na "pierwszy rzut oka" wygrała Koalicja Obywatelska. - Jej postulatów było bardzo dużo. Jest szansa, że uda jej się zmienić to, jak jest postrzegana w tej kampanii. Do tej KO głównie punktowała PiS (…), ale nie bardzo proponowała swoje rozwiązania - zauważył badacz. Zwrócił uwagę, że z kolei PiS na swojej konwencji nie zaproponowało zbyt wielu nowych rozwiązań lub powtórzył od dawna znane elementy programu wyborczego. - Media teraz przez kilka dobrych dni mogą powtarzać postulaty Koalicji Obywatelskiej - czy to pozytywne, czy negatywne. (…) Ten weekend rzeczywiście może przechylić tę kampania na korzyść partii opozycyjnych – stwierdził ekspert, podkreślając, że na widoczny w sondażach efekt konwencji musimy jeszcze poczekać.

