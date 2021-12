Zwrot ws. odejścia Kaczyńskiego? Suski tłumaczy

Czy Jarosław Kaczyński na początku roku odejdzie z rządu, by zająć się przygotowaniami do wyborów, czy w związku z sytuacją na granicy odwleka tę decyzję? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef klubu PiS Marek Suski. Przypomnijmy, Kaczyński o swoim planowanym odejściu z rządu poinformował w październiku podczas posiedzenia klubu parlamentarnego. Jak tłumaczył, decyzja ta podyktowana jest koniecznością większej kontroli nad partią. - No, teraz jest sytuacja taka, która wymaga rzeczywiście czujności, koordynacji tych działań (związanych z sytuacją na granicy - red.). Tutaj jest nieoceniona rola prezesa Jarosława Kaczyńskiego - mówił Suski. - Czyli na razie zostaje w rządzie? - dopytywał prowadzący program, Patryk Michalski. - To decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast prezes powiedział, że jeśli sytuacja będzie się normować, to odejdzie z rządu - wskazał polityk PiS.