Zwrot ws. mediów publicznych. Koalicjant reaguje po ruchu Sienkiewicza

Sytuacja w mediach publicznych w dalszym ciągu pozostaje napięta. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz w poniedziałek napisał na platformie X, że jeden z sądów odmówił wpisania likwidacji państwowych spółek medialnych. - Mamy w tej chwili kilka decyzji sądów w tej samej sprawie. Wydaje mi się, że jest kilka, siedem albo osiem decyzji sądów, które mówią, że ta decyzja o likwidacji, jest zgodna z prawem i są wpisani ci likwidatorzy (…). Wyrażam zdziwienie, że sąd w tej samej sprawie daje różne decyzje - komentował Włodzimierz Czarzasty w programie "Tłit' Wirtualnej Polski. Gość Michała Wróblewskiego dodał również, że taka sytuacja jest pozostałością władzy PiS-u. - W tej chwili jeżeli Sąd Najwyższy, Izby Sądu Najwyższego w tej samej sprawie podejmują różne decyzje, to musimy mieć swoje zdanie w tej sprawie. Chcę jasno powiedzieć, koalicja rządząca w tej chwili ma takie zdanie jak ma pan Sienkiewicz - podkreślił wicemarszałek Sejmu. Czarzasty zaznaczył, że linia działania Sienkiewicza została przyjęta w sposób rozsądny: "To, co proponuje minister Sienkiewicz, jest spokojne i rozsądne, dlatego będę go popierał".