Zwrot ws. Beaty Szydło. Nie będzie kandydatką EKR na wiceszefową PE

Beata Szydło nie będzie kandydatką Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na wiceszefową Parlamentu Europejskiego - podaje nieoficjalnie RMF FM. Zamiast niej ponownie będzie kandydować Zdzisław Krasnodębski.

O nowym stanowisku dla Szydło spekulowano od dłuższego czasu. Jednak wszystko wskazuje na to, że we frakcji EKR nie ma konkretnej funkcji dla byłej premier. Warto przypomnieć, że Beata Szydło zdobyła pół miliona głosów podczas wyborów do PE. To był najwyższy wynik w skali kraju.