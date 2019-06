Ewa Kopacz na ważnym stanowisku w Parlamencie Europejskim

Ewa Kopacz została wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Nowej posady pogratulował jej na Twitterze Jarosław Wałęsa.

Jednak, jak wynika z relacji RMF FM, niektórzy politycy PO nie są zadowoleni z takiego wyboru. Wskazują na to, że Ewa Kopacz nie mówi po angielsku, co powinno być wymagane na takim stanowisku. Inni zwracają uwagę na to, że ta kandydatura może być elementem rywalizacji z Beatą Szydło. Jej nazwisko również pojawiało się w loterii nazwisk polityków do obsadzenia funkcji w Brukseli.