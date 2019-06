Parlament Europejski. Przywódca największej frakcji wybrany

Manfred Weber został ponownie wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Należą do niej między innymi PSL oraz Platforma Obywatelska. Chociaż EPP straciła w porównaniu z poprzednimi wyborami 38 deputowanych, pozostała największą frakcją.

EPP zdobyła w niedawno zakończonych wyborach 179 głosów. Deputowani z 26 krajów spotkali się w środę w Brukseli, by wybrać przewodniczącego frakcji.

Na stanowisku pozostał Manfred Weber. 46-letni Niemiec należący do partii CSU przewodzi Europejskiej Partii Ludowej od listopada 2018 roku.

To jednak nie wszystko. Jak podaje nieoficjalnie RMF FM i PAP, była premier Ewa Kopacz ma być wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Do tego ugrupowania należy m.in. Platforma Obywatelska i PSL.

Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć już w środę, ale media podają, że można je uznać za formalność. RMF FM powołują się na słowa polityków PO, którzy wskazują na to, że Kopacz nie mówi po angielsku, co powinno być wymagane na takim stanowisku.

Pojawiają się również inne głosy. Niektórzy zwracają uwagę na to, że kandydatura Kopacz do ważnych stanowisk w PE może być elementem rywalizacji z Beatą Szydło. Jej nazwsko pojawia się w loterii nazwisk polityków do obsadzenia funkcji w Brukseli.