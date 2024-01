Zwrot w pogodzie. Wkrótce 12 st. C

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie początkowo duże. Temperatura maksymalna od 2 st. C na południu i wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 9 st. C na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie około 1 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków południowych.