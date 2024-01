Armagedon w górach. Wiatr ponad 130 km/h

Synoptycy z IMGW ostrzegli przed możliwymi w sobotę opadami śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy to 10-15 cm, a lokalnie do 20 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do nocy. Wiatr do 40 km na godzinę, a w porywach do 75 km na godzinę może dawać się we znaki do wczesnego popołudnia w sobotę.