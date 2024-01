Zwrot podatku za 2023. W tym roku podatnicy otrzymają mniej?

Od połowy roku wprowadzono korektę reformy podatkowej. "W jej efekcie podatek PIT w pierwszym progu skurczył się z 17 proc. do 12 proc. i to z mocą wsteczną od początku roku. Problem w tym, że podatnicy od stycznia do lipca 2022 roku (czyli do momentu wejścia w życie korekty) płacili zaliczkę na podatek 17-proc." - wyjaśnia portal money.pl.