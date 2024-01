PIT za 2023 rok. Kiedy składać deklaracje podatkowe w 2024 roku?

Podatek za 2023 rok. Jakie są terminy składania deklaracji w 2024 roku?

Ostateczne terminy składania deklaracji podatkowych, zależą od rodzaju przesyłanych dokumentów. Najwięcej Polaków rozlicza się na podstawie zeznań oznaczonych jako PIT-37. By móc je złożyć, niezbędne jest jednak uzyskanie informacji z formularza PIT-11. Ten przedsiębiorcy muszą złożyć do urzędu skarbowego do najpóźniej do końca stycznia. Pracownik powinien go natomiast otrzymać do końca lutego.