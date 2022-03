Rząd chce naprawić Polski Ład. Ogłosił listę zmian

Po zamieszaniu wywołanym wprowadzeniem Polskiego Ładu, premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne zmiany podatkowe. Mają one naprawić powstały wcześniej chaos. Zakładają m.in. likwidację ulgi dla klasy średniej, obniżenie podatku PIT z 17 do 12 proc. oraz powrót do korzystnego rozliczania dla samotnych rodziców. Zmiany dotkną niemal każdego.