Zwrot akcji ws. KRS. Sędziowie ostro reagują na ruch Kancelarii Sejmu Kancelaria Sejmu, w związku z wycofaniem przez prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie delegacji do Warszawy dla sędziego Pawła Juszczyszyna,... Rozwiń Dziwi panią Dzisiejsza sytuacja że … Rozwiń Transkrypcja: Dziwi panią Dzisiejsza sytuacja że no właśnie sędzia Przyjeżdża miał mieć wgląd do do KRS Naprawdę Wyjechał Do ciebie cały czas Związana Dlatego że zobaczymy sobie powinny te listy powinno być public Dawno mamy wyrok Naczelnego Sądu Lis typu B Ktoś Sędzia w majestacie tego prawa prosi o to że Na te listy spojrzeć mamy do czynienia z tym serkiem przeciwnym wybiegówki administracyjnych teraz jak się okazuje Tychy Przez sędziego Nawrockiego i tych takich Idących od strony kancelarii Sejmu więc Oczywiście że to jest przeciwna przecież w Państwie prawa powinno być także kiedy mamy wyrok sądowy Procentowy jest wykonywany nie trzeba całe dwie sytuacje rozbierają się do C1 kamery że sędziowie muszą komentować to Sytuacji jak możliwość czy też brak możliwości wykonania wyroku sądowego i przeprowadzenie zwykłych czynności Sam fakt że z powodu administracyjnego cofnięcia delegację czyli tak Tylko co do technicznej czynności samego sposobu w jaki Przyjedzie Że na tej podstawie ktoś odmawia spojrzenia w Sędzia KRS No to Jedyne słowo które przechodzi w tym wypadku żeby to skomentować to jest słowo Cały czas Kurierzy Tutaj dochodzi do pomieszczeń Ten działa pan będzie w przyszłym tutaj w ramach Zgodnie z postanowieniem są Czynności procesowych które podjął w ramach toczącego się postępowania Tak więc w moja to nie Dokonywanie tych Nie ma wpływ Cofnięcie do Czyli tak zwane nadzór administracyjny Prezesa Sądu kwestią ujawnienia list poparcia do Wielokrotnie ja Powołać na Naczelnego sądu Który nakazał Na listopad Do krs-u natomiast Również chciałbym zwrócić Na wczorajszym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Jasnowska Może nie może być Organ Sprzeciwia się to niemożliwe Wykonanie To Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć to Batalia sędziego już przyczynowego prywatnej sprawie o dostęp To nie jest chęć dowiedzenia się od Którzy akurat będziemy mieli chęci poparcia tej czy innej osoby tylko to jest Która jest fundamentalna z punktu widzenia i organizacji wymiaru sprawiedliwości W Polsce A jest kątem widzenia tego jak Polski wymiar sprawiedliwości i zasady przestrzegania praw i wolności w Polsce będą postrzegane nie tylko w naszym kraju ale w całej Europie Jeszcze sobie też jasno powiedzieć że to nie chodzi tylko o to że nie zostanie wykonany Wciąż wykonany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ale chodzi o to W prawnej w Wkrótce Ktokolwiek inny może zdecydować że nie wykona również tego tego tamtego wyroku sądowego Pan w sprawie Czy w sprawie Znajomość