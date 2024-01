Zwrócił się do Czarnka. "Nie ma pan wstydu"

- Chciałbym to traktować z przymrużeniem oka, ale nie mogę - komentował apel Przemysława Czarnka do Elona Muska wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Takim wystąpieniem pan profesor Czarnek pokazuje, nie ma wstydu wśród szeregów Prawa i Sprawiedliwości on sam. Jak można porównywać dwóch kryminalistów, przestępców Wąsika i Kamińskiego (…) i ich sytuację do miliona ofiar w Polsce Holokaustu - dodał Szejna.