Lublin: ciała uduszonych dzieci w domu. Wstrząsająca relacja sąsiadów

"Różne rzeczy się działy". Zwłoki trójki dzieci w lubelskim mieszkaniu

- Czasami, jak szłam z dziećmi do sklepu, to coś się słyszało. Pies ujadał non stop, słychać było kłótnie i odgłosy dziecka w tle. Policja przyjeżdżała. Różne rzeczy się działy - mówiła inna sąsiadka, pani Ewelina.