Zwłoki przy granicy z Białorusią. Janina Ochojska uderza w PiS

Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci tej osoby będzie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. W podobnych sprawach zbiera ona wstępnie dowody i zleca sekcję zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku. Potem zebrane w początkowej fazie dowody są przekazane do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To do niej trafią bowiem wszystkie pojedyncze postępowania, w których ustalane są okoliczności śmierci osób, których zwłoki zostały znalezione w pobliżu granicy z Białorusią w Podlaskiem.