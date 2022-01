Zwłoki zostawił na wersalce. Wpadł w Holandii

Polak podejrzany o zabójstwo zatrzymany w Holandii

Zatrzymanie miało miejsce we wtorek w mieście Den Bosch, 90 kilometrów na południe od Amsterdamu. - Mężczyzna był całkowicie przekonany, że zdoła oszukać organy ścigania i skutecznie ukryje się w obcym kraju. Był zaskoczony, gdy policjanci niderlandzcy dynamicznie skuli go w kajdanki w fabryce, w której dopiero co się zatrudnił - relacjonował rzecznik KGP.