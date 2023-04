Zwłoki nagiej 5-latki odnaleziono w worku na śmieci. Policja zatrzymała 16-latka

Tragiczny finał poszukiwań zaginionej 5-latki

Rodzina 5-latki zgłosiła jej zaginięcie we wtorek około godz. 15. - Moja córka wyszła się pobawić. Najpierw poszła do parku, nikogo tam nie było, więc wróciła do domu i wzięła piłkę. Grała tutaj na zewnątrz, a ja byłam w środku z jej siostrą. Po 20 minutach powiedziałam do niej, "Idź i zobacz, gdzie jest twoja siostra". Ona powiedziała "już jej tam nie ma'" - opowiadała matka dziewczynki w rozmowie telewizją BFM TV.