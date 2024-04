Zwłoki na wysepce pośrodku jeziora. Wkracza prokuratura

Wiele wskazuje na to, że było to samobójstwo. Niemniej zwłoki decyzją obecnego na miejscu zdarzenia prokuratora zostały zabezpieczone do sekcji. Wyniki badań mają dać odpowiedź na pytanie o przyczynę zgonu. Jednocześnie policjanci cały czas pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłego.