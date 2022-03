Zwierzęta ewakuowane z azylu z okolic Kijowa dotarły do poznańskiego zoo

Wojna w Ukrainie. Zwierzęta znalazły schronienie w Poznaniu

Dyrektorka poznańskiego ogrodu Ewa Zgrabczyńska powiedziała mediom, że "podróż była ekstremalnie trudna" i za cud można uznawać to, że zwierzęta dotarły w Polski całe i żywe. Wskazała, że transport zwierząt "to była walka z czasem, walka z wojną, z tym, co tam się dzieje i z własnym stresem, bo był on ogromny".