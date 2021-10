Związane dziecko umarło na palącym słońcu. Jest wyrok

Oskarżona była świadoma antyludzkich celów i działań tzw. Państwa Islamskiego, kiedy wyjechała do Iraku, by przyłączyć się do tej organizacji - podkreślił sąd w Monachium. Jennifer W. i jej mąż wykorzystywali matkę zmarłej dziewczynki jako niewolnicę domową - powiedział sędzia Baier w uzasadnieniu wyroku. Kobieta była codziennie bita, do czego Jennifer W. często podżegała swojego męża. Poprzez swoje członkostwo w Państwie Islamskim 30-letnia Niemka wspierała "zniszczenie religii jezydzkiej" i "zniewolenie ludu Jezydów".