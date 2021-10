Dwie ofiary zamachu w Afganistanie, wśród nich dziecko

Zamach w Afganistanie

Nikt na razie nie przyznał się do dokonania zamachu, ale w prowincji prężnie działają wrogo nastawienie do rządu talibów dżihadyści z Państwa Islamskiego - przypomina AP. W ostatnim czasie działa ona coraz śmielej nie tylko w stolicy Kabulu, ale i na północy i południu kraju. Budzi to wątpliwości, czy talibom uda się utrzymać stabilność i bezpieczeństwo w Afganistanie.